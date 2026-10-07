У Данії заявили про диверсії Росії проти компаній, що постачають товари Україні

У Данській службі національної безпеки та розвідки (PET) заявили, що Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну.

Про це заявила провідна аналітикиня PET Йозефіна Крістенсен під час виступу на конференції з питань внутрішньої безпеки в Копенгагені, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Крістенсен сказала, що така зміна свідчить про значну ескалацію кампанії Москви з гібридної війни.

"Навесні ми спостерігали багато планування, але дуже мало реальних дій; на початку літа ми побачили, що вони почали здійснювати набагато більше", – сказала вона.

За її словами, Росія дійшла висновку, що її попередні широкомасштабні атаки "не мали ефекту стримування західних країн-членів НАТО від підтримки України".

Представниця PET сказала, що Москва зберігає політичний контроль над операціями, але оперативна сміливість зростає.

Вона зазначила, що зараз Росія "намагається вражати цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту".

"Це означає виробництво зброї", – заявила Крістенсен.

Також вона зазначила, що Росія дедалі частіше використовує непідготовлених поплічників – зокрема бездомних та наркозалежних – яких вербують через Telegram та інші соціальні мережі.

За даними PET, вербування зазвичай починається з нескладних завдань, таких як розвідка чи фотографування, а потім переростає у справжні диверсійні операції.

"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не впорається, вони кинуть на цю задачу іншу, поки не досягнуть успіху", – додала вона.

На початку жовтня Головне управління розвідки Міністерства оборони України попередило держави-члени ЄС та НАТО про підготовку російських диверсій на їхній території.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались особу росіянина, який міг організувати диверсію в аеропорту Лейпцига. План підкласти вибухівку міг належати російському байкеру Олегу Льовушкіну.

А поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами.