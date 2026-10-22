Протимінна група Болгарії, Румунії й Туреччини контролюватиме інфраструктуру в Чорному морі

Протимінна корабельна група Болгарії, Румунії та Туреччини спостерігатиме за підводною критичною інфраструктурою у Чорному морі.

Про це інформує BTA, повідомляє "Європейська правда".

Додаток до меморандуму про взаєморозуміння між трьома країнами уже підписаний. За словами командира болгарськими військово-морськими силами, контрадмірала Кіріла Міхайлова, кожна із держав має офіційно оголосити, що саме вона визнає критичною інфраструктурою – трубопроводи, газопроводи, оптичні або енергетичні лінії в Чорному морі.

Міхайлов додав, що документи ще мають бути ратифіковані парламентом Туреччини, після чого розпочнеться спостереження. Він також зазначив, що болгарський військово-морський флот уже готується до виконання майбутніх завдань.

Два болгарські кораблі, які брали участь у 12-й місії протимінної групи, уже повернулися додому. Під час операцій морських мін не знаходили, але під час обох виходів кораблів було знищено по одному дрону силами водолазних груп.

Нова місія триватиме з 6 до 18 листопада, при цьому кораблі перебуватимуть у болгарських морських водах і братимуть участь у болгарсько-румунських протимінних навчаннях. У січні командування протимінною групою перейде до Румунії.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів. Зокрема – після збиття двох дронів над морем у румунських територіальних водах.