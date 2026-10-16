Болгарія попросила НАТО надати "весь можливий спектр" систем для протидії дронам

Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Nova, повідомив міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов.

Болгарський посадовець застеріг, що ситуація в Чорноморському регіоні стає дедалі напруженішою. За його словами, інтенсивність атак зростає, а останні інциденти поблизу територій країн-союзників свідчать про необхідність прискореної модернізації болгарської армії.

"Ми надіслали листи та звернення до генерального секретаря НАТО та до Верховного головнокомандувача союзних сил із закликом посилити наші можливості, що означає й розміщення додаткових сил на нашій території. Ми очікуємо на їхнє рішення. На цьому етапі ще не підтверджено, чим саме та яким чином нас підсилять", – зазначив Стоянов.

У відповідь на запитання, якої конкретно допомоги попросила Болгарія, він уточнив, що запит охоплює широкий спектр військових можливостей.

"Ми попросили як авіацію, так і ракетні комплекси, системи протидії дронам та патрульну авіацію. Тобто – весь можливий спектр. Звісно, наші союзники мають обмежені можливості. Румунія також потребує додаткових можливостей, як і країни Балтії", – заявив Стоянов.

Цього тижня дрони атакували два судна, які загорілися біля чорноморського узбережжя Румунії. У п’ятницю Румунія продовжила шукати зниклих внаслідок атаки 7 моряків.

13 жовтня комерційне судно затонуло біля чорноморського узбережжя Болгарії внаслідок атаки дронів, що змусило Софію викликати посла Росії.

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою 15 жовтня заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.