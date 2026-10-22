Противоминная группа Болгарии, Румынии и Турции будет контролировать инфраструктуру в Чёрном море

Противоминная корабельная группа Болгарии, Румынии и Турции будет осуществлять наблюдение за подводной критической инфраструктурой в Чёрном море.

Об этом сообщает BTA, как передаёт "Европейская правда".

Приложение к меморандуму о взаимопонимании между тремя странами уже подписано. По словам командира болгарских военно-морских сил, контрадмирала Кирилла Михайлова, каждое из государств должно официально объявить, что именно оно признает критической инфраструктурой – трубопроводы, газопроводы, оптические или энергетические линии в Черном море.

Михайлов добавил, что документы ещё должны быть ратифицированы парламентом Турции, после чего начнётся наблюдение. Он также отметил, что болгарский военно-морской флот уже готовится к выполнению будущих задач.

Два болгарских корабля, участвовавших в 12-й миссии противоминной группы, уже вернулись домой. В ходе операций морских мин не обнаружено, но во время обоих выходов кораблей силами водолазных групп был уничтожен по одному дрону.

Новая миссия продлится с 6 по 18 ноября, при этом корабли будут находиться в болгарских морских водах и участвовать в болгарско-румынских противоминных учениях. В январе командование противоминной группой перейдет к Румынии.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Черном море.

В НАТО заявили, что Альянс усилит наблюдение в Чёрном море на фоне недавних инцидентов. В частности – после сбития двух дронов над морем в румынских территориальных водах.