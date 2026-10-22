По всей Европе отключают госсайты из-за обнаруженной уязвимости

Правительства, городские администрации и другие учреждения в странах Европы в профилактических целях отключили свои веб-сайты после того, как разработчики языка программирования PHP сообщили об обнаружении двух критических уязвимостей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Разработчики языка программирования PHP в среду выпустили срочные исправления, устраняющие уязвимости, которые скрывались в их программном обеспечении на протяжении многих лет, пока их не обнаружили с помощью искусственного интеллекта, и заявили, что всем пользователям "рекомендуется немедленно обновить программное обеспечение".

Поскольку технологические компании предупредили, что некоторые хакеры уже используют эти уязвимости, государственные учреждения по всей Европе, среди прочих, отключили свои сайты в качестве меры предосторожности.

Агентства по кибербезопасности по всему миру призывают пользователей PHP немедленно обновить программное обеспечение или отключить веб-сайты до тех пор, пока не будут установлены исправления.

Даже голландское агентство по кибербезопасности отключилось от сети, заявив, что сделало это в качестве меры предосторожности из-за уязвимостей.

Оператор онлайн-энциклопедии "Википедия" также сообщил, что отключил неопределённое количество систем до тех пор, пока их не удастся безопасно исправить, а "Интернет-архив" – крупная онлайн-библиотека – заявил, что также ненадолго отключился от сети для устранения проблемы.

В Нидерландах несколько организаций последовали примеру Национального центра кибербезопасности и отключили общедоступные веб-сайты, в частности сайт порта Роттердама, правительственный портал Overheid.nl, сайт национальной футбольной ассоциации KNVB, сайты пяти крупнейших политических партий страны и сайты нескольких больниц

Датская муниципальная ИТ-компания Kombit сообщила, что отключила несколько сервисов, в частности национальную платформу для связи со школами.

Сбои были ещё более масштабными в Финляндии, где государственный поставщик ИТ-услуг Valtori заявил, что государственные сетевые сервисы были отключены "в качестве меры предосторожности".

Министерство внутренних дел Франции сообщило, что перевело все свои веб-сайты в режим профилактического обслуживания.

В среду, 21 октября, абоненты операторов мобильной связи Orange и Sosh по всей Франции столкнулись с трудностями в доступе к мобильным услугам; в компании Orange признали сбои в работе.

В этом месяце сообщалось, что хакеры взломали реестр населения в Дании и получили доступ к персональным данным миллионов людей.