Президент Чехії: дизельна угода Трампа і Путіна зірвала мирний процес

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемир’я між Росією та Україною було "зовсім близько" – доти, доки глава Білого дому Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного палива.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чеський президент сказав в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico.

Павел зазначив, що скоординовані санкції США та Європи щодо російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості ставили Росію "у скрутне становище".

Однак угода, про яку Трамп оголосив раніше цього місяця і за якою Росія має постачати сотні тисяч тонн дизельного палива до США, дала Кремлю "можливість перепочити".

"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний заряд", – переконаний Павел.

У середу Білий дім заявив, що Трамп "успішно домовився" про цю угоду, щоб забезпечити світовий ринок "величезними обсягами дизельного палива та знизити ціни".

Павел також висловив слова підтримки українському президенту Володимиру Зеленському, який останнім часом зазнав жорсткої критики з боку Трампа.

"Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами конфлікту. Тож я, мабуть, останній, хто звинувачуватиме Україну в тому, що вона винна у конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії", – наголосив чеський президент.

Він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж будь-який європейський лідер.

"Певною мірою його, можливо, приваблює Владімір Путін як авторитетний лідер, але я не думаю, що… президент Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, бо він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", – додав Павел.

Хоча Павел висловив занепокоєння щодо угоди про дизельне паливо, він відмовився стверджувати, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

"Я ще не знаю, чи можна це назвати зрадою, але я б назвав це помилкою. Тому що… це зараз дає Росії нову надію: нову надію на те, що вони можуть ігнорувати Європу, можуть ігнорувати Україну, можуть зосередитися на укладанні угоди зі Сполученими Штатами, потенційно з Китаєм, і влаштовувати все відповідно до своїх пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі", – сказав він.

Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни купуватимуть російську нафту, але додав, що "потрібен час", перш ніж це станеться.

"Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет та кордони інших країн, то чому б не вести звичайні ділові відносини з такою країною? Але Росія ще не досягла цього рівня", – додав він.

Нагадаємо, член Комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану дизельну угоду США і Росії.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного палива російського походження на світові ринки.

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