Президент Чехии: дизельное соглашение Трампа и Путина сорвало мирный процесс

Президент Чехии Петр Павел заявил, что перемирие между Россией и Украиной было "совсем близко" – до тех пор, пока глава Белого дома Дональд Трамп не отменил санкции для российского дизельного топлива.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чешский президент сказал в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network, в которую входит Politico.

Павел отметил, что скоординированные санкции США и Европы в отношении российской нефти, олигархов и других отраслей промышленности ставили Россию "в затруднительное положение".

Однако соглашение, о котором Трамп объявил ранее в октябре и по которому Россия должна была поставлять сотни тысяч тонн дизельного топлива в США, дало Кремлю "возможность передохнуть".

"Теперь будет гораздо сложнее. Россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для неё своеобразный моральный заряд", – убеждён Павел.

В среду Белый дом заявил, что Трамп "успешно договорился" об этой сделке, чтобы обеспечить мировой рынок "огромными объёмами дизельного топлива и снизить цены".

Павел также выразил слова поддержки украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в последнее время подвергся жесткой критике со стороны Трампа.

"Я считаю, что президент Зеленский и вся Украина стали жертвами конфликта. Поэтому я, пожалуй, последний, кто будет обвинять Украину в том, что она виновата в конфликте. Не Украина напала на Россию. Не Украина угрожала России", – подчеркнул чешский президент.

Он добавил, что Трамп демонстрирует более открытый подход к России, чем любой европейский лидер.

"В некоторой степени его, возможно, привлекает Владимир Путин как авторитетный лидер, но я не думаю, что… президент Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, потому что он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов", – добавил Павел.

Хотя Павел выразил обеспокоенность по поводу соглашения о дизельном топливе, он отказался утверждать, что США предали Украину или других европейских партнеров.

"Я пока не знаю, можно ли это назвать предательством, но я бы назвал это ошибкой. Потому что… это сейчас даёт России новую надежду: новую надежду на то, что они могут игнорировать Европу, могут игнорировать Украину, могут сосредоточиться на заключении соглашения с Соединёнными Штатами, потенциально с Китаем, и устраивать всё в соответствии со своими приоритетами и стратегиями. Я считаю, что это явно противоречит нашим интересам в Европе", – сказал он.

Павел также не исключил, что в будущем европейские страны будут покупать российскую нефть, но добавил, что "потребуется время", прежде чем это произойдет.

"Если однажды Россия станет страной, уважающей суверенитет и границы других стран, то почему бы не поддерживать обычные деловые отношения с такой страной? Но Россия еще не достигла этого уровня", – добавил он.

Напомним, член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование так называемого дизельного соглашения между США и Россией.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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