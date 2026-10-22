Испания и Италия отменяют взаимные проверки на границах

Испания и Италия договорились прекратить взаимные пограничные проверки в аэропортах и портах, которые начали проводиться в августе по решению итальянского правительства после миграционного кризиса в Сеуте.

Об этом сообщает RTVE, передает "Европейская правда".

Решение прекратить проверки было принято после телефонного разговора министров внутренних дел Испании и Италии Фернандо Гранде-Марласки и Маттео Пьянтедози. Этот разговор стал следствием встречи, состоявшейся в кулуарах заседания Европейского совета между премьер-министрами Педро Санчесом и Джорджей Мелони.

"Решение не продлевать пограничные проверки, принятое после тщательного анализа ситуации, будет сопровождаться усилением обмена информацией для обеспечения безопасности общей Шенгенской зоны", – отметили в Министерстве внутренних дел Испании.

Напомним, с 1 августа в аэропортах и морских портах Италии проводятся выборочные проверки пассажиров, прибывающих из Испании, после решения правительства Джорджи Мелони временно приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционного кризиса в Сеуте.

А на прошлой неделе сообщалось, что страны договорились о скоординированной отмене контрольных мер в портах и аэропортах, введенных Римом и поддержанных Мадридом после кризиса в Сеуте.