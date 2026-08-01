Італія почала перевірки мандрівників з Іспанії після призупинення дії Шенгенської угоди

Цієї суботи в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Mundo.

В аеропорту Ф'юмічіно в Римі, який влітку обслуговує в середньому 55 щоденних рейсів з Іспанії, підтвердили, що такі перевірки проводяться на комерційних рейсах, що прибувають з Мадрида, Барселони та Малаги.

Співробітники італійської державної поліції вимагають пред’явити документи, що посвідчують особу, або паспорти у пасажирів, які прибувають з Іспанії – як громадян ЄС, так і тих, хто не є громадянами ЄС, – під час виходу з літаків для перевірки їхнього громадянства.

Більш вибіркові перевірки документів також проводилися перед вильотом з аеропорту, зокрема у громадській зоні, де мандрівники зазвичай чекають після отримання багажу.

Деякі з цих мандрівників зазначили, що вимога пред’явити документи спричинила незначні затримки під час вильоту літаків, хоча дехто й погодився з цією мірою.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей.

Увечері 31 липня неназваний представник іспанського уряду заявив Politico, що більшість нелегальних мігрантів вже покинули Сеуту та повернулися до Марокко.

В Європейській комісії запевнили, що мігранти, які незаконно потрапили до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, не досягнуть материкової Європи.

Тим часом Італія в односторонньому порядку закрила повітряний та морський кордон з Іспанією.