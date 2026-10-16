ЗМІ: Іспанія та Італія домовилися скасувати перевірки на кордоні через кризу в Сеуті

Іспанія та Італія домовилися про скоординоване скасування контрольних заходів у портах та аеропортах, запроваджених Римом і підтриманих Мадридом після кризи в Сеуті.

Про це повідомляють джерела El Pais з іспанської та італійської делегацій у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Цієї п’ятниці в Брюсселі завершується саміт 27 держав-членів ЄС, на якому зустрілися прем'єри Іспанії та Італії Педро Санчес і Джорджа Мелоні, а на порядку денному – питання міграції, яке останніми тижнями стало джерелом значної напруги між двома країнами.

За даними дипломатичних джерел, під час бесіди в столиці ЄС у четвер Санчес і Мелоні домовилися про відновлення звичної роботи кордонів та аеропортів.

Хоча, як повідомляють італійські ЗМІ і підтверджують іспанські джерела, Італія вирішила продовжити тимчасовий прикордонний контроль з Іспанією ще на сім днів, щоб "узгодити" його з датою закінчення терміну дії іспанських заходів у відповідь.

Міністри внутрішніх справ обох країн "протягом цього тижня працюватимуть над скасуванням цих заходів", підтвердили джерела з іспанської делегації в Брюсселі.

Рішення було ухвалено в день, коли закінчився термін останнього продовження італійських заходів, тож Рим мав вирішити: чи продовжувати політику, яка протиставила уряд Мелоні уряду Санчеса, чи шукати спосіб зменшити напругу у відносинах з Іспанією, з якою Італія має глибокі розбіжності з питань міграції.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

Останнє таке продовження в Італії запровадили 1 жовтня терміном на 15 днів.

У відповідь на такі дії уряд Іспанії заявив, що запровадить прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії.