Член ХДС відмовився бойкотувати засідання ландтагу Саксонії-Ангальт, на якому оберуть прем'єра

Політик від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гвідо Хоєр планує піти проти позиції своєї партії і взяти участь у голосуванні за обрання міністра-президента землі Саксонії-Ангальт.

Про це повідомляє Der Spiegel, пише "Європейська правда".

ХДС у Саксонії-Ангальт має намір бойкотувати засідання, на яких у грудні обиратимуть прем’єр-міністра федеральної землі. Головним кандидатом на цю посаду є представник ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Ульріх Зігмунд.

Хоєр став єдиним представником партії Мерца, який відмовився покидати пленарну залу під час голосування.

"Я сам дійшов висновку, що не залишу залу", – заявив політик.

При цьому колишній голова фракції ХДС не захотів уточнювати, чи буде він голосувати.

"Я не буду коментувати це ні до таємного голосування, ні після нього", – відповів він.

Таким чином, Хоєр виступає проти раніше узгодженої позиції фракції ХДС під керівництвом виконувача обов’язків прем’єр-міністра Свена Шульце. Минулого тижня на засіданні фракція домовилася покинути зал під час виборів глави земельного уряду.

Незабаром після цього Шульце заявив, що фракція ХДС має намір взяти участь у можливому третьому турі голосування, якщо інші фракції також зможуть висунути своїх кандидатів.

Поки що невідомо, як представник "АдН" Ульріх Зігмунд займе посаду міністра-президента, оскільки у Союзі за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт) ще не гарантували, що проголосують за кандидата від ультраправих, а в ХДС запевнили, що не голосуватимуть за нього.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

"АдН" має в земельному парламенті 39 депутатів. ХДС, соціал-демократи, "Ліві" та "Зелені" разом також мають 39 місць, а BSW представлена 5 депутатами. Для більшості в парламенті потрібно 42 голоси.

6 жовтня президентом земельного парламенту (ландтагу) Саксонії-Ангальт обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") Тобіаса Рауша. Чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій.