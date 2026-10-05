Консерватори Мерца запевнили, що не голосуватимуть за кандидата від "АдН" у Саксонії-Ангальт

Голова фракції ХДС у Саксонії-Ангальт Свен Шульце підтвердив, що представники його партії не голосуватимуть за кандидата від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") на виборах міністра-президента федеральної землі.

Про це політик сказав у коментарі tagesschau, передає "Європейська правда".

Шульце запевнив, що жоден з членів ХДС не голосуватиме за кандидатуру Ульріха Зігмунда на посаду очільника уряду Саксонії-Ангальт.

"Ніхто з ХДС у жодному разі не перейде до "АдН". "АдН" навіть не варто на це сподіватися. Ми вважаємо себе опозиційною партією", – наголосив лідер Християнсько-демократичного союзу в Саксонії-Ангальт.

З огляду на поточні переговори між "Альтернативою для Німеччини" та Союзом за соціальну справедливість і розумну економіку (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт) щодо формування уряду Шульце заявив, що ХДС не прагне співпраці з жодною з цих двох партій і не бажає брати в цьому участь.

"Співпраця означала б, наприклад, узгодження позицій щодо законів. […] Ми цього не плануємо, натомість ми, як ХДС, будемо оцінювати питання, які обговорюватимуться в земельному парламенті", – наголосив він.

Варто зауважити, що ХДС 24 роки перебувала при владі в Саксонії-Ангальт, але за результатами останніх виборів перейшла в опозицію.

"Це загалом боляче для нас, але ми приймемо цю роль", – зазначив Шульце.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Співголова фракції "АдН" Ульріх Зігмунд має намір у грудні бути обраним новим міністром-президентом. За його словами, політик розраховує, що його оберуть у першому турі з "значною більшістю".

Однак поки що невідомо, як Зігмунд займе цю посаду. "АдН" має в земельному парламенті 39 депутатів. ХДС, соціал-демократи, "Ліві" та "Зелені" разом також мають 39 місць, а BSW представлена 5 депутатами. Для більшості в парламенті потрібно 42 голоси.

Ліва партія "Союз за соціальну справедливість і розумну економіку" (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт) вважає, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" у Саксонії-Ангальт ще не визначилася з чіткою позицією щодо можливої співпраці у земельному парламенті.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.