Член ХДС отказался бойкотировать заседание ландтага Саксонии-Анхальт, где изберут премьера

Политик из Христианско-демократического союза (ХДС), партии канцлера Германии Фридриха Мерца, Гвидо Хойер планирует пойти против позиции своей партии и принять участие в голосовании по избранию министра-президента земли Саксония-Анхальт.

Об этом сообщает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

ХДС в Саксонии-Анхальт намерен бойкотировать заседания, на которых в декабре будут выбирать премьер-министра федеральной земли. Главным кандидатом на эту должность является представитель ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") Ульрих Зигмунд.

Хойер стал единственным представителем партии Мерца, который отказался покидать пленарный зал во время голосования.

"Я сам пришел к выводу, что не покину зал", – заявил политик.

При этом бывший председатель фракции ХДС не захотел уточнять, будет ли он голосовать.

"Я не буду комментировать это ни до тайного голосования, ни после него", – ответил он.

Таким образом, Хойер выступает против ранее согласованной позиции фракции ХДС под руководством исполняющего обязанности премьер-министра Свена Шульце. На прошлой неделе на заседании фракция договорилась покинуть зал во время выборов главы земельного правительства.

Вскоре после этого Шульце заявил, что фракция ХДС намерена принять участие в возможном третьем туре голосования, если другие фракции также смогут выдвинуть своих кандидатов.

Пока неизвестно, как представитель "АдГ" Ульрих Зигмунд займет пост министра-президента, поскольку в Союзе за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт) еще не гарантировали, что проголосуют за кандидата от ультраправых, а в ХДС заверили, что не будут голосовать за него.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

"АдГ" имеет в земельном парламенте 39 депутатов. ХДС, социал-демократы, "Левые" и "Зелёные" вместе также имеют 39 мест, а BSW представлена пятью депутатами. Для большинства в парламенте требуется 42 голоса.

6 октября президентом земельного парламента (ландтага) Саксонии-Анхальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Тобиаса Рауша. Четыре голоса ультраправый кандидат получил от других партий.