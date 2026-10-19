Трамп заявив, що Зеленський не хоче завершувати війну, а Україна лежить у руїнах

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення укласти дизельну угоду з Росією тим, що не хоче "відштовхнути її від переговорів".

Про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, інформує Європейська правда.

Зараз, за словами президента США, йдуть переговори щодо звільнення полонених, тож він не хоче їм завадити.

"Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я зараз веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що безглуздо відштовхне Росію від столу переговорів. Досягається значний прогрес, зокрема й у поточних переговорах щодо заручників!", – написав Трамп.

Також президент Сполучених Штатів Америки вкотре згадав, що "Зеленський використовує дизельні нафтопереробні заводи в Росії як цілі, знаючи, що ці атаки серйозно шкодять світовим ринкам дизельного пального". А також – що Україна лежить у руїнах через війну.

"Зеленському байдуже, і, чесно кажучи, з усіма тими грошима, які, як відомо, надає йому Європа, і які "нечесний" Джо Байден давав йому в минулому, він не хоче закінчувати цю війну і, ймовірно, ніколи не хотів. Два роки тому він міг укласти кращу угоду, ніж зараз. Його країна лежить у руїнах, значна частина його території втрачена, його океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося, поранено та/або загинуло", – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу, оскільки він нібито не хоче домовлятися про завершення війни. Це сталося після того як американський президент заявив, що поспілкувався з правителем Росії та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного пального на американський та світові ринки.

Перед тим США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.