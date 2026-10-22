Зеленский: Трампу стоит перенести свою риторику с меня на Путина, чтобы закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп может помочь положить конец войне России против Украины, изменив свою риторику в отношении главы Кремля Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал в интервью на YouTube-канале The Diary of a CEO, сообщает "Европейская правда".

Владимир Зеленский заявил: он не знает, почему Дональд Трамп изменил своё отношение к Путину. Но политическая воля президента США может помочь положить конец войне.

"Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров очень легко. Трамп должен перенести свою риторику, которую он применяет ко мне, на Путина. У него на столе санкции против России – за это голосовал не он, а Конгресс – он может это сделать. Может, у них с Путиным особые отношения, может, еще что-то – я не знаю, в чем причина", – заявил Зеленский.

Что касается заявлений Трампа о том, что именно президент Украины виноват в росте цен на дизельное топливо в Соединённых Штатах, Зеленский считает, что это несправедливо. По его словам, Украина наносит удары по российскому дизелю в ответ на удары страны-агрессора по украинской энергетической инфраструктуре. Ситуацию могло бы изменить энергетическое перемирие, но пока Трампу не удалось достичь соглашения по этому вопросу.

"Президент Трамп не может достичь соглашения по этому вопросу с Путиным. Путин отказывает ему. Поэтому президент решает возложить вину не на Путина, а на меня. Он объясняет американцам, что цены в США растут из-за того, что мы наносим удары по России – это полная ложь. У нас хорошие отношения с Трампом, и я считаю несправедливым, что он возлагает вину на меня. Он меняет контекст", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Зеленский не хочет завершать войну, а Украина лежит в руинах. Это произошло после того, как американский президент заявил, что пообщался с правителем России и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.