ЗМІ: Білий дім погрожує Politico, вимагаючи видалити публікації про керівницю апарату Трампа

Адміністрація США поставила ультиматум виданню Politico: редакції дали 48 годин на видалення чи спростування низки матеріалів про керівницю апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, інакше на медіа чекають "невизначені наслідки".

Про це повідомляє видання Axios, пише "Європейська правда".

Юридичний відділ Білого дому у понеділок надіслав редакції Politico листа з 48-годинним ультиматумом. Адміністрація Дональда Трампа вимагає видалити або виправити матеріали про напруженість в апараті Білого дому.

У своєму листі до Politico радник Білого дому Вілл Шарф виділив три матеріали, що стосуються глави адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Йдеться про матеріал за 15 жовтня під заголовком "Крижана діва" Трампа під вогнем критики", у якому Politico повідомило, що Трамп розглядає можливість заміни Вайлз. Сам президент США назвав це "фейковими новинами".

Наступного дня видання написало, що матеріал викликав "паніку" і що президент "вибухнув" через це. Речник Білого дому назвав це "неймовірно дурним і неправдивим".

У третьому матеріалі за 16 жовтня під заголовком "Сьюзі Вайлз допомогла організувати інтерв’ю на Fox напередодні відставки прессекретаря" Politico натякнуло, що керівниця апарату підставила ексречницю Кеті Захарію, щоб та провалила інтерв’ю з Шоном Ганніті на каналі Fox. Варто згадати, що Захарія покинула посаду через 5 днів роботи.

Білий дім і Fox News заперечили інформацію від Politico. Крім того, посадовці Білого дому надали Politico перед публікацією текстові повідомлення, які свідчили, що саме Захарія – а не Вайлз – організувала інтерв’ю.

"Politico не виправило і не відкликало свою неправдиву інформацію. Натомість репортер Politico підтвердив, що видання відмовилося вилучити пані Вайлз із статті, оскільки вона була "приманкою" для цієї історії – що, м’яко кажучи, є юридично сумнівним і тривожним визнанням", – написав Шарф.

Представник Білого дому вимагає від Politico негайно виправити або відкликати ці публікації, опублікувати помітне та публічне вибачення перед президентом Сполучених Штатів та Вайлз, а також видалити "неправдиві повідомлення зі своїх цифрових архівів".

В іншому разі, написав він, адміністрація проведе "негайний перегляд відносин Politico з Білим домом і, звісно, розгляне всі інші відповідні та доступні правові засоби захисту".

Представник Politico не відповів на повідомлення з проханням про коментар.

Це стало черговим загострення у відносинах адміністрації Трампа з американською пресою. Нагадаємо, 18 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що забороняє Politico, CNN та MS NOW доступ до Білого дому – крок, який юридичні експерти назвали неконституційним.

21 вересня ці три ЗМІ подали федеральний позов проти президента.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам.

24 вересня репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію Трампа негайно допустити представників трьох медіа.