СМИ: Белый дом угрожает Politico, требуя удалить публикации о главе аппарата Трампа

Администрация США поставила ультиматум изданию Politico: редакции дали 48 часов на удаление или опровержение ряда материалов о главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, в противном случае медиа ждут "неопределенные последствия".

Об этом сообщает издание Axios, пишет "Европейская правда".

Юридический отдел Белого дома в понедельник направил редакции Politico письмо с 48-часовым ультиматумом. Администрация Дональда Трампа требует удалить или исправить материалы о напряженности в аппарате Белого дома.

В своём письме к Politico советник Белого дома Уилл Шарф выделил три материала, касающихся главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз.

Речь идёт о материале от 15 октября под заголовком "Ледяная дева" Трампа под огнём критики", в котором Politico сообщило, что Трамп рассматривает возможность замены Уайлз. Сам президент США назвал это "фейковыми новостями".

На следующий день издание написало, что материал вызвал "панику" и что президент "взорвался" из-за этого. Пресс-секретарь Белого дома назвал это "невероятно глупым и ложным".

В третьей статье от 16 октября под заголовком "Сьюзи Уайлз помогла организовать интервью на Fox накануне отставки пресс-секретаря" Politico намекнуло, что руководительница аппарата подставила бывшую пресс-секретаря Кэти Захарию, чтобы та провалила интервью с Шоном Ханнити на канале Fox. Стоит напомнить, что Захария покинула пост через пять дней работы.

Белый дом и Fox News опровергли информацию от Politico. Кроме того, чиновники Белого дома предоставили Politico перед публикацией текстовые сообщения, свидетельствовавшие о том, что именно Захария – а не Уайлз – организовала интервью.

"Politico не исправило и не отозвало свою ложную информацию. Вместо этого репортер Politico подтвердил, что издание отказалось удалить упоминание о госпоже Уайлз из статьи, поскольку она была "приманкой" для этой истории – что, мягко говоря, является юридически сомнительным и тревожным признанием", – написал Шарф.

Представитель Белого дома требует от Politico немедленно исправить или отозвать эти публикации, опубликовать заметные и публичные извинения перед президентом Соединенных Штатов и Уайлз, а также удалить "ложные сообщения из своих цифровых архивов".

В противном случае, написал он, администрация проведет "немедленный пересмотр отношений Politico с Белым домом и, разумеется, рассмотрит все другие соответствующие и доступные правовые средства защиты".

Представитель Politico не ответил на запрос о комментарии.

Это стало очередным обострением в отношениях администрации Трампа с американской прессой. Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что запрещает Politico, CNN и MS NOW доступ в Белый дом – шаг, который юридические эксперты назвали неконституционным.

21 сентября эти три СМИ подали федеральный иск против президента.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям.

24 сентября репортерам Politico, CNN и MS NOW восстановили доступ в Белый дом после решения судьи, который обязал администрацию Трампа немедленно допустить представителей этих трех СМИ.