Репортерів трьох американських медіа допустили до Білого дому після рішення судді

Репортерам Politico, CNN та MS NOW відновили доступ до Білого дому після рішення судді, який зобов’язав адміністрацію президента США Дональда Трампа негайно допустити представників трьох медіа.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Раніше у четвер репортера Politico не пустили в Білий дім, незважаючи на постанову судді про негайне відновлення доступу.

Адвокат Politico, CNN та MS NOW Теодор Бутрус-молодший повідомив у четвер вранці федеральному судді Тімоті Келлі, що репортерів від кожної з цих компаній не пустили на територію, незважаючи на тимчасову постанову судді про відновлення доступу, винесену рано вранці в четвер.

Ця постанова зобов’язувала адміністрацію відновити доступ цих організацій щонайменше на два тижні, поки триває подальший судовий розгляд справи по суті. Адвокат попросив Келлі провести негайне слухання щодо невиконання адміністрацією постанови Келлі.

Суддя зобов’язав адміністрацію Трампа надати відповідь на це звинувачення до 12:30. Білий дім відреагував перед закінченням встановленого терміну, повідомивши суду, що відновив доступ для журналістів усіх трьох ЗМІ станом на 9:55 ранку.

CNN та MS NOW також повідомили, що їхні журналісти почали отримувати доступ на територію Білого дому.

У понеділок, 21 вересня, Politico, CNN та MS NOW заявили, що подають федеральний позов з метою негайного відновлення доступу для своїх репортерів, яким у суботу, 19 вересня, було відмовлено у вході до комплексу Білого дому.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

21 вересня Білий дім запустив проєкт Trump TV – цілодобову трансляцію архівних матеріалів про адміністрацію Трампа.