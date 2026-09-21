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Основні телемережі США, зокрема Fox News, зупиняють висвітлення діяльності Трампа 

Новини — Понеділок, 21 вересня 2026, 19:09 — Ольга Ковальчук

Основні телевізійні мережі США – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили, що призупиняють висвітлювати заходи за участі американського президента Дональда Трампа на знак протесту проти його відмови кільком медіа у доступі до Білого дому.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайтах телемереж, зокрема Fox News, пише "Європейська правда".

Члени телевізійного пулу оголосили в понеділок, що домовилися призупинити спільне висвітлення діяльності Трампа після того, як він заборонив доступ до Білого дому журналістам CNN, який є членом пулу, а також MS NOW та Politico, звинувативши ці ЗМІ у поширенні "фейкових новин".

"Громадськість має життєвий інтерес в отриманні точної, незалежної інформації про свій уряд. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність ЗМІ лише тому, що їй не подобається їхнє висвітлення подій", – йдеться у спільній заяві.

Члени телевізійного пулу по черзі подорожують з Трампом та висвітлюють його заходи в Білому домі, погоджуючись ділитися відеоматеріалами, фотографіями, аудіозаписами та цитатами з цих подій з іншими представниками ЗМІ. 

Така практика існує в США вже майже століття – починаючи з часів президентства Франкліна Делано Рузвельта. Репортери пулу забезпечували прямі трансляції таких подій, як вбивство президента Джона Ф. Кеннеді та терористичні атаки 11 вересня.

У понеділок за ротаційним принципом саме журналісти телеканалу CNN мали висвітлювати участь Трампа у Генеральній Асамблеї ООН. Решта членів пулу заявили, що не замінять CNN на цій події, фактично позбавивши незалежні ЗМІ можливості транслювати прямі відеоматеріали про діяльність президента в Нью-Йорку.

Як повідомлялося, 19 вересня президент США Дональд Трамп оголосив, що з негайним набранням чинності забороняє великим ЗМІ – CNN, MS NOW та Politico – доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні фейкових новин. 

Згодом три ЗМІ, журналістам яких заборонили вхід до Білого дому, оголосили, що подають позов проти президента Дональда Трампа та трьох його провідних радників.

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Трамп США
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