У французькому Ліоні заборонили всі демонстрації у суботу

В одному з найбільших міст Франції – Ліоні – влада заборонила проводити будь-які демонстрації у суботу, 24 жовтня.

Про це повідомляє Le Figaro, передає "Європейська правда".

Префектура департаменту Рона заборонила "всі демонстрації" в Ліоні в суботу після насильства та мародерства, що сталися на протестах 17 жовтня.

"У зв’язку з закликом до мобілізації, що поширюється, та з огляду на події 17 жовтня, префект ухвалив рішення заборонити розпорядженнями будь-які демонстрації в місті Ліоні цієї суботи, 24 жовтня", – заявили в префектурі, не надавши додаткових подробиць щодо застосування цього заходу.

Це рішення було ухвалено після демонстрацій у суботу, 17 жовтня, які призвели до численних випадків мародерства та зіткнень із силами правопорядку в центрі Ліона навколо площі Белькур. Відтоді префектура департаменту Рона вирішила запровадити комендантську годину в самому центрі міста щовечора з 21:00 до 6:00 ранку. Подібних заходів вжили й в інших великих містах Франції.

Писали, що поліція заборонила протести в деяких районах Парижа.

Нагадаємо, представники руху "жовтих жилетів", які протягом кількох місяців проводили акції протесту під час першого терміну президентства Емманюеля Макрона, закликали до проведення другого раунду масових демонстрацій у суботу, 24 жовтня.

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