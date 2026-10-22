Во французском Лионе запретили все демонстрации в субботу

В одном из крупнейших городов Франции – Лионе – власти запретили проведение любых демонстраций в субботу, 24 октября.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Префектура департамента Рона запретила "все демонстрации" в Лионе в субботу после вспышек насилия и мародерства, произошедших во время протестов 17 октября.

"В связи с распространяющимся призывом к мобилизации и с учетом событий 17 октября префект принял решение запретить распоряжением любые демонстрации в городе Лионе в эту субботу, 24 октября", – заявили в префектуре, не предоставив дополнительных подробностей относительно применения этой меры.

Это решение было принято после демонстраций в субботу, 17 октября, которые привели к многочисленным случаям мародерства и столкновениям с силами правопорядка в центре Лиона вокруг площади Белькур. С тех пор префектура департамента Рона решила ввести комендантский час в самом центре города каждый вечер с 21:00 до 6:00 утра. Подобные меры были приняты и в других крупных городах Франции.

Сообщалось, что полиция запретила протесты в некоторых районах Парижа.

Напомним, представители движения "жёлтых жилетов", которые в течение нескольких месяцев проводили акции протеста во время первого срока президентства Эмманюэля Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.

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