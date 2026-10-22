Фінляндія виділяє 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Фінляндія оголосила про виділення 2 млн євро на гуманітарну допомогу Україні для подолання продовольчої нестабільності та забезпечення зимової допомоги.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, 1 млн євро буде спрямовано через Світову продовольчу програму, яка співпрацює з місцевими партнерами з метою доставки продовольчих наборів та інших товарів у прифронтові райони.

Решту буде спрямовано через Агентство ООН у справах біженців для надання допомоги, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та евакуйованим.

Обидві організації також надають допомогу у підготовці до майбутньої зими.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Ед Мілібенд під час свого першого візиту в Україну оголосив про виділення пакета фінансування у розмірі 54 млн фунтів стерлінгів на забезпечення стійкості країни в зимовий період.

Писали, що Естонія виділяє 100 тисяч євро для допомоги у захисті енергетичної інфраструктури України.