Финляндия выделяет 2 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Финляндия объявила о выделении 2 млн евро на гуманитарную помощь Украине для преодоления продовольственной нестабильности и обеспечения зимней помощи.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Финляндии, сообщает "Европейская правда".

В частности, 1 млн евро будет направлен через Всемирную продовольственную программу, которая сотрудничает с местными партнерами с целью доставки продовольственных наборов и других товаров в прифронтовые районы.

Остальная сумма будет направлена через Агентство ООН по делам беженцев для оказания помощи, в частности, внутренне перемещенным лицам и эвакуированным.

Обе организации также оказывают помощь в подготовке к предстоящей зиме.

Напомним, глава МИД Великобритании Эд Милибэнд во время своего первого визита в Украину объявил о выделении пакета финансирования в размере 54 млн фунтов стерлингов на обеспечение устойчивости страны в зимний период.

Сообщалось, что Эстония выделяет 100 тысяч евро на помощь в защите энергетической инфраструктуры Украины.