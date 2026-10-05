Естонія виділяє 100 тис євро на енергетичну інфраструктуру України

Естонія виділяє 100 000 євро для допомоги у захисті енергетичної інфраструктури України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на міністерство закордонних справ Естонії.

Більшість виділених коштів будуть спрямовані на підготовку України до зими.

"Оскільки Росія посилює свої атаки на критичну інфраструктуру, захист енергетичної системи України та підтримка вразливих громад є нагальнішими, ніж будь-коли", – повідомляють в естонському МЗС.

Як заявили в естонському міністерстві, 50 000 євро підуть до Фонду підтримки енергетики України для зміцнення стійкості енергетичного сектору України.

Інші 50 000 євро будуть внесені до Фонду гуманітарної допомоги Україні. Це, за словами МЗС Естонії, допоможе міжнародним та місцевим організаціям надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Раніше Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні.

Нагадаємо, 4 жовтня Україна та Німеччина підписали низку домовленостей у сфері оборони та енергетичної інфраструктури. Зокрема, Німеччина спрямувала до Фонду підтримки енергетики понад 557 млн євро.