Макрон: в субботу будут разрешены только демонстрации, организованные по просьбе профсоюзов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в субботу, 24 октября, будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту "торговых заведений и общественных зданий".

Об этом французский президент заявил по итогам встречи с представителями разведывательных служб, его цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

После встречи Макрон также сказал, что общая рекомендация заключается в том, чтобы в ближайшие дни не проводились акции протеста.

"Тем, кто хочет продолжать протестовать – если это профсоюзные организации, префекты предложат альтернативные маршруты. Если же это не профсоюзные организации, то везде, где это возможно, акции будут запрещены", – объявил глава государства.

Кроме того, премьер-министр Себастьен Лекорню в понедельник соберёт "организации лицеистов, студентов, учителей, профсоюзы, работодателей, органы местного самоуправления и парламентариев, чтобы продолжить диалог и работу над законными требованиями и претензиями".

"Очевидно, что в минувшую субботу были пробелы в прогнозировании и элементы неожиданности", – добавил Макрон.

Он также осудил "мятежные действия" "ультралевых" группировок, которые представляют "чрезвычайную опасность" и преследуют цель "свергнуть Республику", а также "преступные действия", требующие "самого строгого реагирования", в связи с насилием и грабежами, совершенными на фоне субботних демонстраций против "высокой стоимости жизни".

"Мы имели дело одновременно с политическими и даже мятежными действиями, которые совершали организованные ультралевые группировки, стремящиеся свергнуть Республику", – сказал он.

17–18 октября в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу, 24 октября, протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.