Прем’єр Грузії відвідає Будапешт на запрошення Мадяра

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра відвідає в Будапешті ювілейні заходи, приурочені до 70-річчя Угорської революції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив грузинський портал Sova, посилаючись на пресслужбу адміністрації уряду Грузії.

Головний ювілейний захід, на якому перед гостями виступить із промовою прем’єр-міністр Угорщини, відбудеться 23 жовтня на центральній площі угорської столиці.

"Свобода, яку Центральна Європа остаточно повернула собі у 1989 році, почалася не в 1989-му. Частина її історії була написана на 33 роки раніше, на вулицях Будапешта. Маю честь запросити вас до Будапешта, щоб разом відзначити 70-річчя Угорської революції 1956 року", – йдеться в офіційному запрошенні від Мадяра, яке отримав прем’єр-міністр Грузії.

В останні роки Іраклій Кобахідзе неодноразово відвідував Будапешт, але на запрошення близького союзника "Грузинської мрії" та політичного опонента Мадяра Віктора Орбана.

Заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква раніше повідомив, що Володимира Зеленського запросили взяти участь у заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції.

16 жовтня Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини Петером Мадяром. Вона відбулась без свідків і помічників на полях саміту лідерів ЄС в Брюсселі.