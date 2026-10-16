Зеленський отримав запрошення в Будапешт наступного тижня

Президент Володимир Зеленський може відвідати Будапешт наступного тижня на тлі процесу відновлення відносин між Україною та Угорщиною.

Про це в інтерв’ю Euronews розповів заступник керівника адміністрації президента України Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Володимира Зеленського запросили взяти участь у заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції, зазначив Жовква.

Запланований візит, який ще має бути підтверджений, може відбутися на тлі зусиль щодо відновлення відносин між Києвом і Будапештом після багаторічних суперечок, які неодноразово перешкоджали руху України до ЄС.

"Ми отримали запрошення. 23 жовтня відбудеться захід з нагоди 70-ї річниці Угорської революції", – сказав Жовква у відповідь на запитання, чи отримав Зеленський запрошення до столиці Угорщини.

"Президент України отримав запрошення взяти участь у заході. Побачимо", – додав Жовква.

Запрошення надійшло на тлі того, як Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр готуються до своєї першої офіційної двосторонньої зустрічі в п’ятницю вранці на полях саміту ЄС у Брюсселі, після місяців переговорів щодо часу та місця їхньої зустрічі.

Київ розглядає цю зустріч як можливість перетворити нещодавнє дипломатичне потепління на конкретний прогрес у відносинах між двома країнами.

"Наші очікування дуже позитивні", – сказав Жовква, додавши, що Київ вдячний Угорщині за підтримку в просуванні переговорів щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Наступного дня ЄС розпочав переговори з Україною щодо двох кластерів після того, як Угорщина зняла свої заперечення.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.