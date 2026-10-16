Зеленський провів першу зустріч з Мадяром без свідків і помічників

Президент Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини Петером Мадяром.

Про це стало відомо "Європейській правді" від кількох поінформованих джерел.

Зустріч відбулася на полях саміту ЄС в Брюсселі, вона проходила тет-а-тет.

За словами одного з джерел, спілкування тривало близько 30 хвилин – що суттєво перевищує задекларовані Угорщиною плани. Мадяр публічно прогнозував, що говоритиме 10-15 хвилин. Утім, українська сторона розраховувала на таку тривалість, що й мала місце.

Примітно, що на вимогу угорської сторони ані українську, ані угорську пресу не допустили навіть на протокольну частину зустріч, стверджують кілька не пов'язаних одне з одним джерел. Також саме угорська сторона наполягла на тому, щоби зустріч повністю проходила у форматі тет-а-тет, без помічників або членів делегації, що є доволі нетиповим для переговорів лідерів.

Зустріч в Брюсселі відбулась після місяців переговорів щодо часу та місця проведення. Київ розглядав цю зустріч як можливість перетворити нещодавнє дипломатичне потепління на конкретний прогрес у відносинах між двома країнами.

Нагадаємо, заступник керівника ОПУ Ігор Жовква повідомив, що Володимира Зеленського запросили взяти участь у заходах з нагоди 70-ї річниці Угорської революції в Будапешті. Вони заплановані на 23 жовтня.

Зеленський та Мадяр зустрілись після того, як Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Наступного дня ЄС розпочав переговори з Україною щодо двох кластерів після того, як Угорщина зняла свої заперечення.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.