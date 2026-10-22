Премьер Грузии посетит Будапешт по приглашению Мадьяра

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по приглашению премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра посетит в Будапеште юбилейные мероприятия, приуроченные к 70-летию Венгерской революции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил грузинский портал Sova со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Грузии.

Главное юбилейное мероприятие, на котором перед гостями выступит с речью премьер-министр Венгрии, состоится 23 октября на центральной площади венгерской столицы.

"Свобода, которую Центральная Европа окончательно вернула себе в 1989 году, началась не в 1989-м. Часть её истории была написана на 33 года раньше, на улицах Будапешта. Имею честь пригласить вас в Будапешт, чтобы вместе отметить 70-летие Венгерской революции 1956 года", – говорится в официальном приглашении, которое получил премьер-министр Грузии.

В последние годы Ираклий Кобахидзе неоднократно посещал Будапешт, но по приглашению близкого союзника "Грузинской мечты" и политического оппонента Мадьяра Виктора Орбана.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква ранее сообщил, что Владимира Зеленского пригласили принять участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины Венгерской революции.

16 октября Владимир Зеленский провел первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Она состоялась без свидетелей и помощников в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе.