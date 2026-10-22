Уряд Італії схвалив пакет допомоги перевізникам, аграріям і рибалкам на тлі протестів

Уряд Італії схвалив пакет термінових заходів підтримки автомобільних перевізників, аграріїв і рибалок на тлі протестів проти високих цін на пальне.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні після засідання Ради міністрів, на якому ухвалили відповідний декрет, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

Зокрема, передбачено 60 млн євро допомоги на закупівлю дизельного пального для сільського господарства та ще 10 млн євро для рибальського сектору.

"Угода з асоціаціями автомобільних перевізників, ресурси, виплата яких вже розпочалася, та нові заходи для фермерів і рибалок схвалені сьогодні на засіданні Ради міністрів. Уряд прислухається до тих, хто мирно висловлює свою думку, і працює над тим, щоб дати конкретні відповіді", – заявила Мелоні.

За словами Мелоні, уряд також домовився з асоціаціями автомобільних перевізників про заходи підтримки галузі. Зокрема, уряд додатково виділить 106 млн євро на податкові кредити для перевізників за пальне, придбане у вересні та жовтні 2026 року. Строк використання податкових кредитів продовжать до 31 березня 2027 року.

Для підтримки компаній, які зазнають найбільших труднощів, також передбачили можливість відтермінувати лізингові платежі за транспортні засоби на сім місяців.

Мелоні наголосила, що уряд прагне забезпечити безперешкодне перевезення товарів, постачання продукції до магазинів і супермаркетів та не допустити спекулятивного зростання цін. Вона подякувала організаціям перевізників, які погодилися на переговори та скасували блокування доріг і акції протесту.

Водночас прем’єрка попередила, що влада застосовуватиме передбачені законом заходи проти тих, хто продовжує блокувати дороги, погрожує іншим перевізникам і пошкоджує їхні вантажівки.

На Сицилії частина перевізників вже вирішила призупинити протест, зокрема в окремих районах автомагістралі Мессіна – Катанія та поблизу порту Палермо. Подібне рішення ухвалили й у Калабрії.

Як повідомлялося, рибальські судна зупинилися у багатьох портах Адріатичного моря в Італії – рибалки протестують проти високих цін на пальне.

А на півдні Італії спостерігалися проблеми з постачанням товарів через страйки водіїв вантажівок у зв’язку з високими цінами на пальне, які тривають уже кілька днів.