Правительство Италии одобрило пакет помощи перевозчикам, аграриям и рыбакам на фоне протестов

Правительство Италии одобрило пакет срочных мер поддержки автомобильных перевозчиков, аграриев и рыбаков на фоне протестов против высоких цен на топливо.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони после заседания Совета министров, на котором был принят соответствующий декрет, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

В частности, предусмотрено 60 млн евро помощи на закупку дизельного топлива для сельского хозяйства и еще 10 млн евро для рыболовного сектора.

"Соглашение с ассоциациями автомобильных перевозчиков, средства по которому уже начали выплачиваться, и новые меры для фермеров и рыбаков одобрены сегодня на заседании Совета министров. Правительство прислушивается к тем, кто мирно выражает свое мнение, и работает над тем, чтобы дать конкретные ответы", – заявила Мелони.

По словам Мелони, правительство также договорилось с ассоциациями автомобильных перевозчиков о мерах поддержки отрасли. В частности, правительство дополнительно выделит 106 млн евро на налоговые кредиты для перевозчиков за топливо, приобретенное в сентябре и октябре 2026 года. Срок использования налоговых кредитов продлят до 31 марта 2027 года.

Для поддержки компаний, испытывающих наибольшие трудности, также предусмотрена возможность отсрочить лизинговые платежи за транспортные средства на семь месяцев.

Мелони подчеркнула, что правительство стремится обеспечить беспрепятственную перевозку товаров, поставку продукции в магазины и супермаркеты и не допустить спекулятивного роста цен. Она поблагодарила организации перевозчиков, которые согласились на переговоры и отменили блокирование дорог и акции протеста.

В то же время премьер-министр предупредила, что власти будут применять предусмотренные законом меры против тех, кто продолжает блокировать дороги, угрожает другим перевозчикам и повреждает их грузовики.

На Сицилии часть перевозчиков уже решила приостановить протест, в частности в отдельных районах автомагистрали Мессина – Катания и вблизи порта Палермо. Аналогичное решение приняли и в Калабрии.

Как сообщалось, рыболовецкие суда остановились во многих портах Адриатического моря в Италии – рыбаки протестуют против высоких цен на топливо.

А на юге Италии наблюдались проблемы с поставками товаров из-за забастовок водителей грузовиков в связи с высокими ценами на топливо, которые продолжаются уже несколько дней.