У Польщі затримали другого підозрюваного у вбивстві російського художника-критика Путіна

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало другого підозрюваного у справі про вбивство російського художника Семьона Скрепецького, яке сталося у червні у Люблінському воєводстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк в X.

22-річний громадянин Грузії підозрюється у пособництві у вбивстві російського карикатуриста. Суд призначив йому попереднє ув’язнення строком на 3 місяці.

Розслідування веде відділ Агентства внутрішньої безпеки у Любліні спільно з польською поліцією під наглядом прокуратури. Наразі розслідування вбивства триває.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року у Польщі сталося вбивство російського карикатуриста Семьона Скрепецького в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у Скрепецького, він помер на місці.

Справжнє ім'я вбитого – Роберт Кузовков, а Семьон Скрепецький – це його псевдонім. Він був художником, що спеціалізувався на сатирі та карикатурі. У 2021 році емігрував до Польщі.

18 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваного у справі вбивства художника. У затриманого виявили грузинський паспорт.

Громадянин Грузії, якого затримали за підозрою у причетності до вбивства російського карикатуриста-критика Кремля в місті Біла Підляська, нібито підозрюється у ще одному вбивстві у Варшаві три роки тому та може бути членом мережі, яка приймає такі "замовлення".