В Польше задержали второго подозреваемого в убийстве российского художника-критика Путина
Агентство внутренней безопасности Польши задержало второго подозреваемого по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого, произошедшем в июне в Люблинском воеводстве.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк в X.
22-летний гражданин Грузии подозревается в пособничестве в убийстве российского карикатуриста. Суд назначил ему предварительное заключение сроком на 3 месяца.
Расследование ведет отдел Агентства внутренней безопасности в Люблине совместно с польской полицией под надзором прокуратуры. В настоящее время расследование убийства продолжается.
Напомним, 15 июня 2026 года в Польше произошло убийство российского карикатуриста Семена Скрепецкого в центре города Белая Подляска. Неизвестный злоумышленник с близкого расстояния произвел несколько выстрелов в Скрепецкого, он скончался на месте.
Настоящее имя убитого – Роберт Кузовков, а Семен Скрепецкий – это его псевдоним. Он был художником, специализировавшимся на сатире и карикатуре. В 2021 году эмигрировал в Польшу.
18 июня премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве художника. У задержанного обнаружили грузинский паспорт.
Гражданин Грузии, задержанный по подозрению в причастности к убийству российского карикатуриста-критика Кремля в городе Белая Подляска, якобы подозревается в ещё одном убийстве в Варшаве три года назад и может быть членом сети, принимающей такие "заказы".