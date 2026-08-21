ЗМІ: підозрюваний у вбивстві критика Кремля у Польщі причетний до ще одного

Громадянин Грузії, якого затримали за підозрою у причетності до вбивства російського карикатуриста-критика Кремля в місті Біла Підляська, нібито підозрюється у ще одному вбивстві у Варшаві три роки тому та може бути членом мережі, яка приймає такі "замовлення".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє RMF24.

Громадянин Грузії Ельнур М., затриманий у Польщі за підозрою у вбивстві російського карикатуриста Семьона Скрепецького, отримав звинувачення у зв’язку з ще одним вбивством у Варшаві три з половиною роки тому, коли двоє невідомих вбили в квартирі ще одного грузина, завдавши йому ножових поранень.

Можливим мотивом того вбивства вважають або замовлення, або з’ясування стосунків у кримінальному світі. Перший виконавець вбивства, громадянин Грузії, вже засуджений до 12 років, а щодо другого залишалась невизначеність до арешту Ельнура М.

Припускають, що чоловік належить до організованої злочинної груби з Грузії, що роками займається замовними вбивствами у Німеччині, Центральній та Східній Європі і на Балканах. Польські слідчі перевіряють можливу причетність затриманого до злочинів в інших країнах.

Нагадаємо, 15 червня 2026 року у Польщі сталося вбивство в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у Скрепецького, він помер на місці.

Скрепецький, автор антипутінських карикатур, емігрував до Польщі у 2021 році.

Нещодавно у Варшаві знайшли мертвим у квартирі російського опозиціонера Сергєя Власенка. Експертиза не виявила травм, які могли б свідчити про дії третіх осіб.

Раніше у Польщі затримали росіянина, який міг готувати вбивство громадянина України та США.