Качка офіційно почав роботу на посаді посла України при ЄС

Тарас Качка вручив вірчі грамоти голові Європейської ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, що ознаменувало офіційний початок його роботи на посаді посла України при ЄС.

Про це Качка повідомив у соцмережі Х в четвер, пише "Європейська правда".

За словами посла, розпочинаючи свою місію в Брюсселі, він з нетерпінням очікує на поглиблення партнерства з ЄС та просування європейської інтеграції України.

"Наша спільна мета є чіткою – це належне місце України в Європейському Союзі", – написав Тарас Качка, опублікувавши спільне фото з Коштою та фон дер Ляєн.

Honoured to present my Letters of Credence to the President of the European Council @eucopresident and the President of the European Commission @vonderleyen. As I begin my mission in Brussels as Ukraine’s Ambassador to the EU, I look forward to deepening our partnership with the EU and advancing Ukraine’s European integration. Our shared goal is clear – Ukraine’s rightful place in the European Union. – Taras Kachka (@taraskachka) October 22, 2026

Президент Володимир Зеленський 9 жовтня призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

До призначення Тарас Качка з 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року був віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Після призначення Качка розповів, що його першочерговим завданням на посаді стане робота над вчасним надходженням європейської фінансової допомоги.