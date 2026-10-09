Зеленський призначив Качку послом України в ЄС

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Як пише "Європейська правда", відповідний указ опублікований на сайті глави держави у п’ятницю ввечері.

"Призначити Качку Тараса Андрійовича представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", – йдеться в указі.

Тарас Качка в інтерв'ю "Європейській правді"

До призначення Тарас Качка з 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року був віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

16 липня Верховна Рада затвердила попереднього постпреда України при ЄС Всеволода Ченцова віцепрем'єром замість Тараса Качки, натомість Качка отримав його посаду.

Повідомлялось, що Качка поєднуватиме роботу в ЄС також з обов’язками торгпреда України.

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