Качка официально начал работу в должности посла Украины при ЕС
Новости — Четверг, 22 октября 2026, 16:20 —
Тарас Качка вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ознаменовало официальное начало его работы в должности посла Украины при ЕС.
Об этом Качка сообщил в соцсети X в четверг, пишет "Европейская правда".
По словам посла, приступая к своей миссии в Брюсселе, он с нетерпением ожидает углубления партнерства с ЕС и продвижения европейской интеграции Украины.
"Наша общая цель ясна – это достойное место Украины в Европейском Союзе", – написал Тарас Качка, опубликовав совместное фото с Коштой и фон дер Ляйен.
Honoured to present my Letters of Credence to the President of the European Council @eucopresident and the President of the European Commission @vonderleyen. As I begin my mission in Brussels as Ukraine’s Ambassador to the EU, I look forward to deepening our partnership with the EU and advancing Ukraine’s European integration. Our shared goal is clear – Ukraine’s rightful place in the European Union.– Taras Kachka (@taraskachka) October 22, 2026
Президент Владимир Зеленский 9 октября назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.
До назначения Тарас Качка с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
После назначения Качка сообщил, что его первоочередной задачей на этой должности станет работа над своевременным поступлением европейской финансовой помощи.