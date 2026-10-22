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Качка официально начал работу в должности посла Украины при ЕС

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Новости — Четверг, 22 октября 2026, 16:20 — Кристина Бондарева

Тарас Качка вручил верительные грамоты президенту Европейского совета Антониу Коште и главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ознаменовало официальное начало его работы в должности посла Украины при ЕС.

Об этом Качка сообщил в соцсети X в четверг, пишет "Европейская правда".

По словам посла, приступая к своей миссии в Брюсселе, он с нетерпением ожидает углубления партнерства с ЕС и продвижения европейской интеграции Украины.

"Наша общая цель ясна – это достойное место Украины в Европейском Союзе", – написал Тарас Качка, опубликовав совместное фото с Коштой и фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский 9 октября назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

До назначения Тарас Качка с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

После назначения Качка сообщил, что его первоочередной задачей на этой должности станет работа над своевременным поступлением европейской финансовой помощи.

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Тарас Качка Урсула фон дер Ляйен Антониу Кошта Вступление в ЕС
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