Качка розповів про першочергові завдання на посаді посла в ЄС

Тарас Качка, призначений у п’ятницю на посаду постійного представникам України при ЄС, розповів, що його першочерговим завданням на посаді стане робота над вчасним надходженням європейської фінансової допомоги.

Про це Качка написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

За словами Качки, його глобальна місія як посла полягає в тому, щоб цей "український файл" у Євросоюзу і надалі залишався в пріоритеті, а Україна швидко інтегрувалася в ЄС.

А першочерговим завданням він назвав забезпечити, щоб європейська фінансова допомога, особливо оборонні кошти, вчасно доходила до України, а українська оборонна промисловість стала частиною європейського ринку вже зараз.

"Після приїзду в Брюссель одразу зосереджуся на стабільній фінансовій підтримці України у 2026–2027 роках і макрофінансовій допомозі на подальші періоди", – зауважив Качка.

Наступним кроком стане робота над успішним завершенням інтеграції українських ринків у європейський. Йдеться про оборонний, металургійний, аграрний, електроенергетичний ринки, а також про формування спільних логістичних зв'язків і ланцюгів постачання.

"І, звісно, на всіх цих напрямах тримається політика розширення ЄС, а сходяться вони в переговорах про вступ. Темп тут задає президент: рішення про відкриття кластерів потребують згоди всіх 27 держав-членів, і саме його діалог з лідерами ЄС часто стає вирішальним. А ми разом з урядом і Верховною Радою маємо відкрити решту кластерів і зробити все належне для того, щоб Єврокомісія позитивно оцінила виконання умов першого кластера "Основи", – додав Качка.

Президент Володимир Зеленський 10 жовтня призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

До призначення Тарас Качка з 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року був віцепрем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Повідомлялось, що Качка поєднуватиме роботу в ЄС також з обов’язками торгпреда України.

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