Британія відкинула заяву спецпосланця Трампа про Путіна-"гуманіста"

Велика Британія розкритикувала слова спецпосланця американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа, який назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "гуманістом".

Про це сказала речниця прем’єр-міністра Великої Британії Кет Сіммонс під час спілкування з журналістами, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Сіммонс заявила, що Британія, "безумовно, не визнає цю характеристику".

"Президент Путін вбив тисячі людей – як невинних українців, так і власного російського народу, якого він відправив на смерть на лінію фронту. Він позбавляє дітей та людей похилого віку тепла та опалення, а також систематично б’є по критично важливій національній інфраструктурі", – сказала речниця прем’єра Британії.

Як писали, Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі в середу, 21 жовтня, щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Сенатори-республіканці Джон Корнін і Том Тілліс висловили обурення щодо коментаря Віткоффа, а віцепрезидент США Джей Ді Венс захистив його.