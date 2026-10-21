Республіканці в Сенаті обурилися через слова Віткоффа про Путіна-"гуманіста"

Сенатори-республіканці Джон Корнін і Том Тілліс висловили обурення з приводу коментаря Стіва Віткоффа, який під час зустрічі з Владіміром Путіним у середу назвав російського правителя "гуманістом".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Тілліс, зокрема, опублікував визначення слова "гуманіст", та заявив, що Віткоффу слід ознайомитись з ним.

"Що за нісенітниця, Стіве? Пошукай у словнику визначення слова "гуманіст". Яка ганебна й обурлива заява. Тобі слід повернутися в Україну й запитати у родичів дітей, яких Путін викрав і вбив, чи згодні вони з тим, що твій друг Путін є "гуманістом", – зазначив Том Тілліс.

Сенатор Корнін також не погодився з озвученою Віткоффом характеристикою Путіна. Республіканець написав у соцмережі Х: "Ні. Путін – безжалісний вбивця".

Як повідомлялось, спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в РФ понад чотири роки. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Президент США Дональд Трамп каже, що попросив Путіна звільнити американця – і РФ нічого не вимагала натомість.