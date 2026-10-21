Віцепрезидент США захистив Віткоффа після того, як той назвав Путіна "гуманістом"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс захистив спецпосланця американського президента Стіва Віткоффа, який назвав очільника Кремля Владіміа Путіна "гуманістом", що викликало критику серед республіканців у Сенаті.

Про це він сказав у середу, 21 жовтня, цитує AP, передає "Європейська правда".

Раніше сенатори-республіканці Джон Корнін і Том Тілліс висловили обурення щодо коментаря Віткоффа, який під час зустрічі з Путіним у середу назвав російського правителя "гуманістом".

"Я погоджуюся зі Стівом Віткоффом, який сказав щось приємне людині, яка щойно звільнила американського заручника", – сказав у відповдь на це віцепрезидент США.

Також він назвав Віткоффа "дипломатом" і зазначив, що той перебував у Росії, аби виконати поставлене завдання.

"Мене набагато менше хвилює те, що сказав Стів, ніж той факт, що він повертає американського заручника додому, до його родини. Ми всі маємо радіти цьому, а не скаржитися на те, що сказав Стів Віткофф, аби досягти цієї мети", – додав Венс.

Як повідомлялось, спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі з правителем РФ Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу щодо врегулювання війни в Україні назвав російського лідера "гуманістом".

Переговори в Росії розпочалися зі звільнення американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в РФ понад чотири роки. 74-річний вчитель на пенсії зі штату Мічиган був визнаний Державним департаментом США незаконно затриманим.

Президент США Дональд Трамп каже, що попросив Путіна звільнити американця – і РФ нічого не вимагала натомість.