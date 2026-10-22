Британия отвергла слова спецпосланника Трампа о Путине-"гуманисте"

Великобритания раскритиковала слова спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа, который назвал главу Кремля Владимира Путина "гуманистом".

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кэт Симмонс во время общения с журналистами, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Симмонс заявила, что Великобритания "безусловно, не признает эту характеристику".

"Президент Путин убил тысячи людей – как невинных украинцев, так и собственного российского народа, который он отправил на смерть на линию фронта. Он лишает детей и пожилых людей тепла, а также систематически наносит удары по критически важной национальной инфраструктуре", – сказала пресс-секретарь премьера Великобритании.

Как сообщалось, Уиткофф во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в среду, 21 октября, в контексте урегулирования войны в Украине назвал российского лидера "гуманистом".

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Том Тиллис выразили возмущение по поводу комментария Уиткоффа, а вице-президент США Джей Ди Вэнс защитил его.