Макрон скликає раду з питань оборони напередодні нових протестів у суботу

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у четвер, що скличе у п’ятницю засідання ключових міністрів напередодні демонстрацій у суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Демонстрації заплановані після того, як попередні протести переросли в одні з найжорстокіших вуличних сутичок у країні за останні роки. Щоб підготуватися до суботи, Макрон скликає раду з питань оборони в п'ятницю вранці.

"Завтра (у п’ятницю) під моїм головуванням відбудеться засідання Ради з питань оборони, і ми ухвалимо подальші рішення", – сказав Макрон.

У четвер французький лідер уже провів зустріч із представниками французьких спецслужб на тлі підготовки до нової хвилі демонстрацій у суботу.

Після зустрічі Макрон повідомив, що у суботу, 24 жовтня, будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист торговельних закладів та громадських будівель.

Раніше прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу, 24 жовтня, протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.