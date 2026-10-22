Макрон созывает совет по вопросам обороны в преддверии новых протестов в субботу

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что созовет в пятницу заседание ключевых министров в преддверии демонстраций в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Демонстрации запланированы после того, как предыдущие протесты переросли в одни из самых жестоких уличных столкновений в стране за последние годы. Чтобы подготовиться к субботе, Макрон созывает совет по вопросам обороны в пятницу утром.

"Завтра (в пятницу) под моим председательством состоится заседание Совета по вопросам обороны, и мы примем дальнейшие решения", – сказал Макрон.

В четверг французский лидер уже провел встречу с представителями французских спецслужб на фоне подготовки к новой волне демонстраций в субботу.

После встречи Макрон сообщил, что в субботу, 24 октября, будут разрешены только те акции, которые организованы по просьбе профсоюзов, и только по маршрутам, обеспечивающим защиту торговых заведений и общественных зданий.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что в связи с запланированными на субботу, 24 октября, протестами власти готовят "масштабные" меры безопасности.

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