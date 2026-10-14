Прем’єр Естонії: РФ хоче, щоб ми втомилися підтримувати Україну

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Росія прагне змусити Європу сконцентруватися на власних проблемах і відволіктися від підтримки України.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Таллінні, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Міхал зазначив, що "підтримка України є частиною нашої власної безпеки", і попередив, що "цілі Росії не змінилися", а Москва "випробовує нашу єдність гібридними атаками та намагається відвернути нашу увагу від України на щось інше".

"Росія хоче, щоб ми зосередилися на своїх проблемах і втомилися підтримувати Україну. Ми не повинні допустити цього. Естонія продовжуватиме надавати Україні військову підтримку", – сказав естонський прем’єр.

За його словами, завданням європейців є допомогти Україні протистояти жорстоким атакам Росії та надати їй додаткову зброю й засоби протиповітряної оборони.

"Ми щодня вчимося в України. Досвід України є безцінним для розвитку нашого оборонного потенціалу та оборонної промисловості… Членство України в НАТО в довгостроковій перспективі стало б найміцнішою гарантією безпеки", – заявив Міхал.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем в інтерв'ю "Європейській правді" відповів на підозри, що НАТО вигідно затягувати війну в Україні та наголосив на потребі підтримувати Україну, аби вона перемогла.

Також він вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Окрім цього, він розповів про присутність військових держав НАТО в Україні.