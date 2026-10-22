Эстония выделила ещё 10 млн евро на закупку вооружения для Украины

В четверг, 22 октября, Эстония объявила о новом взносе в размере 10 млн евро в программу PURL по закупке оружия для Украины.

Об этом в сети X сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что благодаря новому взносу общий объем эстонской помощи Украине через этот механизм достигнет 31 млн евро.

По словам Тсахкны, эти средства помогут Украине получить крайне необходимые средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

В целом в этом году военная помощь Эстонии Киеву составляет 0,3% эстонского ВВП.

Глава МИД пообещал дальнейшую поддержку со стороны своего правительства.

"Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины оставили сотни тысяч людей без электроэнергии. С приближением зимы эта поддержка жизненно важна для защиты жизней людей и обеспечения функционирования основных служб. Чем сильнее Украина сможет защищаться, тем меньше Россия сможет диктовать условия мира. Мы должны и впредь поддерживать Украину и усиливать давление на Россию", – написал Тсахкна.

В четверг Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия стремится заставить Европу сосредоточиться на собственных проблемах и отвлечься от поддержки Украины.

Министр обороны Эстонии Мартин Херем в интервью "Европейской правде" ответил на подозрения, что НАТО выгодно затягивать войну в Украине, и подчеркнул необходимость поддерживать Украину, чтобы она победила.

Полное интервью с министром обороны Эстонии читайте здесь.