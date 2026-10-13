Міністр оборони Естонії відповів на підозри, що НАТО вигідно затягувати війну в Україні

Міністр оборони Естонії Мартін Херем відповів на підозри, що НАТО вигідно затягувати війну в Україні та наголосив на потребі підтримувати Україну, аби вона перемогла.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

У Хермена попросили прокоментувати питання того, чи можуть деякі союзники бути зацікавлені якомога довше зберігати чинний стан, коли Росія веде війну в Україні, аби вона не могла напасти на НАТО.

"Я чув це питання багато разів. І хтось може сказати: так, це має сенс. Але, кажу вам чесно: можливо, завершення війни несе для нас певні ризики і означатиме, що загроза для нас зросте, але така логіка суперечила б нашим цінностям, прагненню до свободи і демократії. А якщо ми закриємо очі на власні цінності – то дуже скоро втратимо все", – відповів він.

Міністр оборони Естонії наголосив на потребі підтримувати Україну якомога більше – "не просто для того, щоб стримувати війну, а щоб допомогти Україні перемогти".

"Я не можу собі дозволити сказати щось на кшталт: "Нехай війна точиться в Україні, так вона не дійде до нас". Ні, я хочу перемоги України. Це – моє переконання", – акцентував він.

На уточнювальне запитання, чи вважає він, що союзники Естонії у НАТО бачать це так само, Херем зазначив, що йому "важко повірити, що латвійці, фіни, литовці, чи поляки мають такий план – змусити Росію подовше воювати в Україні".

"Можливо, я занадто наївний, але я кажу: я в це не вірю. Бо всі ми – фіни, латвійці, литовці – бачимо Україну своїм альтер его. І безумовно, ми не хочемо, щоб Україна страждала. Інакше ми б не витрачали стільки грошей, ресурсів і не приділяли б вам стільки уваги. А ми це робимо", – підсумував естонський міністр.

Також він вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Окрім цього, він розповів про присутність військових держав НАТО в Україні.

Повне інтерв'ю з міністром оборони Естонії читайте тут.