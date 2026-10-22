Зеленський розповів, що Україні зараз найбільше потрібні дві речі від союзників

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз Україна найбільше потребує від союзників двох речей – ракет та збереження санкцій проти Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Президент прокоментував останню напругу у відносинах зі США, підкресливши, що напруженість "не пов'язана з особистостями".

"Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звичайно, я проти будь-якого скасування санкцій", – заявив президент України.

Він переконаний, що Владімір Путін грає життям інших людей, і, звичайно, не хоче зупинити війну. "Тож ми хочемо від наших партнерів не давати йому можливості бути сильнішим і зламати нас", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що хоча європейські союзники надали Україні деякі ракети ППО, "цього недостатньо, щоб захистити себе".

За словами глави держави, Україні зараз найбільше потрібні дві речі від союзників: "Не знімати санкції з Путіна… (і) дати нам кращі ракети".

Раніше Зеленський заявив, що Трамп може допомогти завершити війну Росії проти України, змінивши свою риторику щодо Путіна.

Також Зеленський, коментуючи удар балістичними ракетами по Києву, наголосив, що попри мирні переговори Росія не демонструє жодних змін у своїй позиції щодо припинення війни.