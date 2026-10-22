Зеленский рассказал, что Украине сейчас больше всего нужны две вещи от союзников

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина больше всего нуждается в двух вещах от союзников – ракетах и сохранении санкций против России.

Об этом он рассказал в интервью CNN в четверг, сообщает "Европейская правда".

Президент прокомментировал недавнюю напряженность в отношениях с США, подчеркнув, что она "не связана с личностями".

"Мое отношение к Путину очень четкое. Я думаю, что если мы отменим санкции, мы сделаем его сильнее. Это не что-то личное между мной и президентом Трампом, и, конечно, я против любой отмены санкций", – заявил президент Украины.

Он убежден, что Владимир Путин играет жизнями других людей и, конечно, не хочет остановить войну. "Поэтому мы хотим, чтобы наши партнеры не давали ему возможности стать сильнее и сломить нас", – сказал президент.

Зеленский отметил, что хотя европейские союзники предоставили Украине некоторые ракеты ПВО, "этого недостаточно, чтобы защитить себя".

По словам главы государства, Украине сейчас больше всего нужны две вещи от союзников: "Не снимать санкции с Путина… (и) дать нам лучшие ракеты".

Ранее Зеленский заявил, что Трамп может помочь положить конец войне России против Украины, изменив свою риторику в отношении Путина.

Также Зеленский, комментируя удар баллистическими ракетами по Киеву, подчеркнул, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не демонстрирует никаких изменений в своей позиции относительно прекращения войны.