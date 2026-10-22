Протестувальники зібралися в Парижі після того, як суд скасував обмеження поліції

У четвер, 22 жовтня, протестувальники вийшли на вулиці Парижа після того, як адміністративний суд міста скасував заборону, накладену поліцією на протести в деяких районах міста.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Організатори паризької акції заявили, що адміністративний суд міста скасував заборону, накладену поліцією, після того, як вони оскаржили це рішення.

Протестувальники, серед яких було багато молоді, мирно зібралися та скандували гасла в південно-східній частині Парижа, попри значну присутність поліції.

Зазначається, що організатори підписали поліцейський документ, у якому зазначалося, що акція протесту відбуватиметься без переміщення через ризик насильства.

Цього дня президент Франції Емманюель Макрон провів зустріч із представниками французьких спецслужб на тлі підготовки до нової хвилі демонстрацій у суботу.

Після зустрічі він повідомив, що у суботу, 24 жовтня, будуть дозволені лише ті акції, які організовано на прохання профспілок, і лише за маршрутами, що забезпечать захист торговельних закладів та громадських будівель.

Раніше прем’єр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що у зв’язку із запланованими на суботу, 24 жовтня, протестами влада готує "масштабні" заходи безпеки.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.